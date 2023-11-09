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В Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Согласно резолюции ЕС, принятой 9 ноября на пленарной сессии в Брюсселе, Совет ЕС и Еврокомиссия займутся изменением ситуации с неэффективностью санкций в отношении России.
Бахтизин отметил, что бессмысленность санкций в отношении России и их последующее безрезультатное ужесточение были очевидны сразу. Однако страны Евросоюза только сейчас осознали это.
По словам специалиста, ЕС уже практически полностью исчерпал свой потенциал для оказания санкционного давления на Россию.
В заключение Бахтизин заявил, что антироссийские санкции в первую очередь повлияли на сами страны Запада, о чём говорит прогнозируемое на этот год снижение ВВП Германии на 0,5%. При этом ВВП России, по предварительным подсчётам, возрастёт на 3%.
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Бахтизин отметил, что бессмысленность санкций в отношении России и их последующее безрезультатное ужесточение были очевидны сразу. Однако страны Евросоюза только сейчас осознали это.
В заключение Бахтизин заявил, что антироссийские санкции в первую очередь повлияли на сами страны Запада, о чём говорит прогнозируемое на этот год снижение ВВП Германии на 0,5%. При этом ВВП России, по предварительным подсчётам, возрастёт на 3%.
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Анастасия Чинкова