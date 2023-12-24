Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

Введение Министерством финансов США запрета на импорт переработанной в третьих странах российской рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба, отразится в первую очередь на потребителях в самих Соединённых Штатах. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.