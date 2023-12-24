Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку еще весной. Об этом пишет РБК.
Ранее сообщалось, что в начале декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля прошлого года.
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Екатерина Коршунова