Названы российские регионы с самой высокой заработной платой

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Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата провел анализ заработной платы в России в III квартале 2023 года. Согласно исследованию, самые высокие зарплаты на среди российских регионов на Чукотке, в ЯНАО и Москве.
Жители Чукотского автономного округа зарабатывают в месяц в среднем 141 тысячу рублей, передают «Известия». Среднемесячная зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 140 тысяч рублей. В Москве этот показатель равен 122 тысячи рублей. Немного уступает по уровню среднемесячной зарплаты Камчатский край, где ее уровень составляет 121,5 тысячи рублей.
Практически те же регионы лидируют и по уровню среднемесячных расходов. На Чукотке он составляет 35,2 тысячи рублей, на Камчатке — 32,6 тысячи рублей, в Москве — 30,3 тысячи рублей.
По данным исследования ФоРГО, в целом по России уровень среднемесячной заработной платы на 1 сентября 2023 года вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 59,9 до 69,4 тысячи рублей. Средняя стоимость жизни за это же время выросла на 6,3% — с 19,9 до 21,1 тысячи рублей.
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Практически те же регионы лидируют и по уровню среднемесячных расходов. На Чукотке он составляет 35,2 тысячи рублей, на Камчатке — 32,6 тысячи рублей, в Москве — 30,3 тысячи рублей.
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Александр Бойцов