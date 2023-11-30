Подмосковные производители за год увеличили объём отгрузки товаров на 22,5%

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Промышленные предприятия Московской области отгрузили с января по октябрь товаров собственного производства более чем на 4,4 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём отгрузки промышленных товаров предприятиями Подмосковья за 10 месяцев этого года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он превысил 4,4 трлн рублей. При этом более 88% продукции на сумму свыше 3,9 трлн рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности региона», – отметила Зиновьева.В секторе обрабатывающей промышленности наибольший объем отгрузки пришёлся на пищевую промышленность (более 892 млрд рублей). Металлургические компании и предприятия по выпуску изделия из металла суммарно отгрузили товаров на 702 млрд рублей.
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Лора Луганская