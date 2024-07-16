Подмосковная компания стала выпускать вчетверо больше сухих душей для военных

Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» в четыре раза увеличила объём выпускаемой продукции на предприятии в городском округе Пушкинский. Компания производит сухие души для военных, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

«Предприятие за год увеличило объём выпускаемой продукции с 300 тыс. до 1,2 млн единиц в месяц. Вместе с ростом производственных мощностей значительно увеличилось и число рабочих мест – с 20 до 150. В ближайшее время планируется создать ещё порядка 50 вакансий. Объём инвестиций в запуск производственной площадки оценивается в 160 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





«Сегодня мы работаем сразу на двух подмосковных производственных площадках. В рамках действующего гособоронзаказа поставляем продукцию мы в зону СВО. В ближайшее время планируем нарастить производственные мощности», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Разработка компании полностью производится исключительно из российских компонентов. Продукция предназначена для использования военными в полевых условиях. Изделие позволяет быстро помыться при полном отсутствии воды.В комплект входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают, намыливают тело, а затем вытираются полотенцами, поскольку средство не требует смывания.Читайте также: