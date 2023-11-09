Подразделение ВТБ в Европе сменит название из-за запрета на использование бренда

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Дочернее подразделение российского банка ВТБ в Европе сменит название. Об этом сообщил представитель банка в интервью Reuters.
Уточняется, что VTB Bank Europe, который находится в процессе ликвидации, сменит название из-за запрета российского ВТБ на его использование.
Глава европейского подразделения банка Франк Хеллвиг связался с главным офисом ВТБ и потребовал разрешение на продолжение работы под прежним названием, однако ВТБ отказал.
Как сообщил гендиректор VTB Bank Europe, учреждение сменит название на OWN SE, которое происходит о прежнего наименования Ost-West Handelsbank.
Также финдиректор европейского подразделения ВТБ Миро Задро утверждает, что ликвидация банка может занять несколько лет.
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Глава европейского подразделения банка Франк Хеллвиг связался с главным офисом ВТБ и потребовал разрешение на продолжение работы под прежним названием, однако ВТБ отказал.
Также финдиректор европейского подразделения ВТБ Миро Задро утверждает, что ликвидация банка может занять несколько лет.
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Анастасия Чинкова