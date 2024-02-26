Польские фирмы продолжают экспорт товаров из России через третьи страны

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Многие компании из Польши продолжают экспортировать различные товары из России. Они успешно обходят многочисленные санкции, используя в качестве промежуточного звена третьи страны.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные исследования консалтинговой группы EY. По информации аналитиков, среди опрошенных более чем двухсот компаний 47% в 2022 году занимались импортом или экспортом товаров и услуг в Россию и Белоруссию.
После начала специальной военной операции экспорт в Россию снизился на 33% — 11 миллиардов злотых в абсолютном выражении (около 2,75 миллиарда долларов). Однако за это же время внешний торговый оборот со странами Евразийского экономического сообщества и Турции вырос на 57% — 13 миллиардов злотых (примерно 3,25 миллиарда долларов).
Эксперты EY уверены, что большая часть этого оборота вполне может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций. В качестве подтверждения они приводят данные об увеличении товарооборота на 400% со странами с такими небольшими рынками, как Армения и Киргизия, что не может не вызывать подозрения.
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После начала специальной военной операции экспорт в Россию снизился на 33% — 11 миллиардов злотых в абсолютном выражении (около 2,75 миллиарда долларов). Однако за это же время внешний торговый оборот со странами Евразийского экономического сообщества и Турции вырос на 57% — 13 миллиардов злотых (примерно 3,25 миллиарда долларов).
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Александр Бойцов