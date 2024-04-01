Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет

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С начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.
Сообщается, что за указанный период страны Европейского союза поставили на отечественный рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Этот показатель стал минимальным за последние 5 лет.
Самым крупным поставщиком алкогольной продукции стала Латвия, которая экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина. На втором месте оказалась Литва, ее показатель составил 299,1 тысячи гектолитров, тройку лидеров замыкает Италия — 295,5 тысячи гектолитров.
По информации источника, статистика Еврокомиссии базируется на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении.
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Самым крупным поставщиком алкогольной продукции стала Латвия, которая экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина. На втором месте оказалась Литва, ее показатель составил 299,1 тысячи гектолитров, тройку лидеров замыкает Италия — 295,5 тысячи гектолитров.
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Екатерина Коршунова