Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции крупнейшего автодилера России «Рольф» переходят во временное управление Росимущества.
Автодилерская компания «Рольф» владеет салонами по продаже автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Основатель компании бывший депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Как считают следователи, Петров вступил в сговор с менеджерами подконтрольных ему компаний и вывел за рубеж около 4 млрд рублей путём продажи «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости. Эксперты установили, что реальная сумма сделки не должна была превышать 200 млн рублей.
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