Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет встречу с представителями российского бизнеса. Об этом пишет издание РИА Новости.
Авторы статьи сослались на заявления неназванных источников. По словам собеседников издания, встреча российского президента с представителями «большого бизнеса» пройдет сегодня вечером. Время встречи и ее формат в настоящее время не известны.
Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет ряд встреч с представителями ЦИКа и председателями комиссий субъектов. Он также отметил, что у президента запланированы «другие мероприятия», но подробностей не привел.
Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса ежегодно. В рамках переговоров обсуждаются экономические вопросы и инвестиции.
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Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет ряд встреч с представителями ЦИКа и председателями комиссий субъектов. Он также отметил, что у президента запланированы «другие мероприятия», но подробностей не привел.
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