Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. Об этом Набиуллина сообщила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.