Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями «Яндекс банка». Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что распоряжение главы российского государства дает право на совершение сделок, которые влекут за собой «установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями «Яндекс банка»». В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что данная процедура является необходимой.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, по которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», принадлежащих Fabcell Limited.
В декабре прошлого года благодаря разрешению Путина Росбанк смог приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний.
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Екатерина Коршунова