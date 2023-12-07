Раскрыт объём доходов бюджета от налога на сверхприбыль

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Введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания, в бюджет поступило 305 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью "Известиям" глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей», — сказал он.По словам главы Минфина, налогоплательщики могут выбирать, заплатить ли им в 2023 году по ставке 5%, или в 2024-м, но уже — 10%. При этом Антон Силуанов уверен, что бюджет будет пополняться вследствие уплаты windfall tax (иное название налога на сверхприбыль) вплоть до конца нынешнего года.
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