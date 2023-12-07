Раскрыт объём доходов бюджета от налога на сверхприбыль

Перевод сети отделений банка «Открытие» под бренд ВТБ начнётся в декабре этого года и полностью завершится к концу 2024 года. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Георгий Горшков на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».