Раскрыта цена самой дорогой квартиры в России

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Аналитики платформы выяснили, что на данный момент цена самой дорогой квартиры в России, указанной на сайте недвижимости Авито, достигает 3,2 млрд рублей, передает Lenta.ru.
Самая дорогая квартира находится в центре Москвы. Это пентхаус со свободной планировкой, общая площадь которого составляет 901 квадратный метр, расположенный на Гранатном переулке, рядом районом Патриарших прудовв. Объект расположен в здании клубного дома жилого комплекса «Гранатный Палас», рассчитанном на 17 квартир.
В столице можно купить 7-комнатную квартиру площадью 470 кв.м за 20 млрд рублей. Недвижимость расположена в жилом комплексе «Пречистенка 13» на одноименной улице. Известно, что в 2012 году дореволюционное здание было полностью перестроено. В доме есть 2-этажная подземная автостоянка с подогревом, жители могут пользоваться библиотекой, каминной или сигарной комнатой. Сама квартира имеет дорогую дизайнерскую отделку, а из окон открывается вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел.
На Пречистенской набережной покупателю предлагается 6-комнатная 3-этажная квартира стоимостью 6 млрд рублей. Площадь объекта составляет 724 квадратных метра. В квартире выполнена высококачественная отделка, из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку. Есть терраса, кухня, столовая, офис и гостиная с выходом в несколько спален.
Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде.
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В столице можно купить 7-комнатную квартиру площадью 470 кв.м за 20 млрд рублей. Недвижимость расположена в жилом комплексе «Пречистенка 13» на одноименной улице. Известно, что в 2012 году дореволюционное здание было полностью перестроено. В доме есть 2-этажная подземная автостоянка с подогревом, жители могут пользоваться библиотекой, каминной или сигарной комнатой. Сама квартира имеет дорогую дизайнерскую отделку, а из окон открывается вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел.
Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде.
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Александр Климов