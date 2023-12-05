Reuters: Сотрудничество украинского завода «Мотор Сич» с Западом провалилось

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Украинская аэрокосмическая группа «Мотор Сич» пытается наладить взаимодействие с западными партнерами, но пока безуспешно. Об этом заявил генеральный директор предприятия Алексей Никифоров.
Как считают эксперты, западные инвесторы и партнеры настороженно относятся к украинской корпорации из-за того, что ее репутация подпорчена коррупционными скандалами, а также из-за нестабильности, вызванной продолжающимся украино-российским конфликтом. Руководители оборонных предприятий США также видят препятствие в том, что у «Мотор Сич» есть багаж и плохая репутация с точки зрения управления активами и эффективности запуска и развития проектов.
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