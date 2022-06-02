Резервный фонд Подмосковья увеличили на 7 млрд рублей

Резервный фонд Подмосковья увеличили на 7 млрд рублейМособлдума приняла поправки в бюджет Московской области на текущий год и плановые 2023 и 2024 годы, увеличив размер резервного фонда региона. Законопроект ранее внёс губернатор Московской области. Депутаты поддержали его сразу в трёх чтениях.
«Комитет предлагает увеличить резервный фонд в этом году на 7 млрд рублей, в следующем – на 4 млрд рублей для реализации заложенных законопроектом предложений», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Министр экономики и финансов Московской области Наталья Маслёнкина отметила, что изменения должны упростить работу казначейства в условиях санкций.
Министр также сообщила, что Мособлдума приняла к рассмотрению проект закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2021 год».
«Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось в условиях восстановительного роста экономики и деловой активности, что определило его основные параметры. Правительство Подмосковья активно использовало бюджетные средства для поддержки граждан и бизнеса, преодоления экономических и социальных последствий пандемии, а также реализации мероприятий национальных и региональных целей развития», – отметила Маслёнкина.
Доходы бюджета Подмосковья за 2021 год составили 730,7 млрд рублей или 100,2% к уточнённому плану года. Налоговые и неналоговые поступления за прошлый год возросли к уровню 2020 года на 24,5% до 635,5 млрд рублей (100,7% к плану).
Расходы бюджета исполнены в объеме 711,8 млрд рублей или 94,2% к плану. На реализацию государственных программ в 2021 году из бюджета Московской области было направлено 708 млрд рублей (94% к плану), из которых 430 млрд рублей – на исполнение пяти социальных программ: «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья» и «Культура Подмосковья».
По итогам 2021 года бюджет исполнен с профицитом почти в 18,9 млрд рублей.
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