Резервный фонд Подмосковья увеличили на 7 млрд рублей

02 июня 2022, 11:18



«Комитет предлагает увеличить резервный фонд в этом году на 7 млрд рублей, в следующем – на 4 млрд рублей для реализации заложенных законопроектом предложений», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось в условиях восстановительного роста экономики и деловой активности, что определило его основные параметры. Правительство Подмосковья активно использовало бюджетные средства для поддержки граждан и бизнеса, преодоления экономических и социальных последствий пандемии, а также реализации мероприятий национальных и региональных целей развития», – отметила Маслёнкина.