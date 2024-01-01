РИА Новости: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба

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Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.
Сообщается, что у сторон есть рабочий настрой по данному вопросу. По словам вице-премьер России Александра Новака, осуществление проекта может начаться уже в этом году.
Как рассказал собеседник агентства, примерный срок начала обсуждения — с конца января-начала февраля.
Напомним, впервые о турецком газовом хабе речь зашла в октябре 2022 года. Спустя несколько недель после теракта на «Северных потоках» глава российского государства Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита газа РФ в регион Черного моря.
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Как рассказал собеседник агентства, примерный срок начала обсуждения — с конца января-начала февраля.
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Екатерина Коршунова