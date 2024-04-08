Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

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В консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Об этом сообщают «Ведомости».
Организация также предложила давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести утилизационный сбор и акцизы на импортную технику. Отмечается, что перечень уже направлен в Минцифры.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продукция, в особенности, Apple и Samsung находится в более высоком ценовом сегменте и в настоящее время непонятно, что выиграют российские производители от запрета на ввоз электроники данных брендов.
Ранее сообщалось, что параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт.
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По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продукция, в особенности, Apple и Samsung находится в более высоком ценовом сегменте и в настоящее время непонятно, что выиграют российские производители от запрета на ввоз электроники данных брендов.
Ранее сообщалось, что параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт.
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Екатерина Коршунова