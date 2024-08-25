Российский бизнес просит отказаться от минимальной суммы турналога в 100 рублей

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Российский бизнес попросил отменить минимальную сумму туристического налога, который планируется ввести с 2025 года. Предлагается оставить только верхнюю границу налога в виде определённого процента.
Исходя из этого, Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает изменить формулу расчёта туристического налога в части его минимальной суммы, сообщает РБК. В настоящее время его размер составляет 100 рублей в сутки. Туроператоры хотят, чтобы минимальный размер налога соответствовал рыночным ценам на проживание в отелях.
Предложение с расчётами, обосновывающими необходимость изменений, РТС в августе направил в Миэкономразвития и Федеральную налоговую службу РФ. Туроператоры указывают, что при существующей системе минимального сбора от 100 рублей в сутки за номер в гостинице без звёзд придётся платить налог как за пятизвёздочную.
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Александр Бойцов