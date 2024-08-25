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Российский бизнес просит отказаться от минимальной суммы турналога в 100 рублей

25 августа 2024, 10:55
Фото: istockphoto/structuresxx

Фото: istockphoto/structuresxx

Российский бизнес попросил отменить минимальную сумму туристического налога, который планируется ввести с 2025 года. Предлагается оставить только верхнюю границу налога в виде определённого процента.


Исходя из этого, Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает изменить формулу расчёта туристического налога в части его минимальной суммы, сообщает РБК. В настоящее время его размер составляет 100 рублей в сутки. Туроператоры хотят, чтобы минимальный размер налога соответствовал рыночным ценам на проживание в отелях.

Предложение с расчётами, обосновывающими необходимость изменений, РТС в августе направил в Миэкономразвития и Федеральную налоговую службу РФ. Туроператоры указывают, что при существующей системе минимального сбора от 100 рублей в сутки за номер в гостинице без звёзд придётся платить налог как за пятизвёздочную.

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#налог
#рф
#отель
#гостиница
Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram
Гендиректор Telecom Daily Кусков: достойных альтернатив Telegram в мире нет
25 августа 2024, 05:14

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Альтернативы Telegram в мире нет, есть только локальные мессенджеры. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По словам эксперта, в настоящее время у пользователей установлено в среднем три мессенджера – WhatsApp, Telegram и Facebook* или же Viber.

Куcков подчеркнул, что «эти мессенджеры используются и сегодня», потому что альтернативы им нет.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#павел дуров
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#арест
#франция
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Курс криптовалюты Toncoin рухнул в связи с арестом Дурова
Курс криптовалюты Toncoin рухнул на 15% в связи с арестом Дурова
25 августа 2024, 00:25

Фото: iStock/AUDINDesign

Курс криптовалюты Toncoin (TON), используемой в Telegram, упал на 15 %. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Блокчейн TON разработала команда Telegram во главе с основателями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен именовался как GRAM (GRM).

После длительных судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление о незаконном проведении ICO и признала токены Gram ценными бумагами. В результате американские суды запретили выпуск криптовалют.

12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом. Однако спустя полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал на своем канале в Telegram пост о проекте TON и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что не имеет к проекту никакого отношения.

Напомним, французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

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#павел дуров
#задержание
#криптовалюта
#рынок
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«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям
«Газпром» достиг рекордных 700,4 миллиона кубов суточных поставок газа по России
24 августа 2024, 12:43

Фото: iStock/Lari Bat

«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м газа за 22 августа. Об этом говорится в сообщении корпорации.
Уточняется, что данная отметка является максимальным показателем за месяц. Примечательно, что данный максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля текущего года.

В заявлении газовой корпорации отмечается, что «Газпром» с начала летнего сезона регулярно обеспечивает потребителей рекордными объемами газа. Повышенный спрос россиян на газ летом происходит, когда на объектах ЕСГ проводятся планово-предупредительные ремонты, заключили в «Газпроме».

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#газ
#газпром
#спрос
#россия
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Форум «100% Креатив» в Красногорске собрал более 1 тыс. участников
23 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Более 1 тыс. участников из разных уголков региона собрал Московский областной форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Форум прошёл на Живописной набережной Красногорска.
В ходе деловой программы участники обсудили актуальные темы, связанные с креативными индустриями. Всего выступили свыше 60 спикеров – представители органов власти, руководители образовательных учреждений, кинорежиссёры, деятели искусств, предприниматели, основатели собственных брендов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Все желающие смогли высказать свои идеи и предложения. Многие отметили, что благодаря мероприятию смогли пообщаться с профессионалами, которые давно работают в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Широкое и всестороннее обсуждение позволило взглянуть на развитие креативных индустрий с разных углов. Все высказанные предложения будут взяты в проработку и обязательно учтены при разработке нашего регионального закона о креативных индустриях. Идей очень много, и важно, что мы получили их из первых уст», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум был организован Мособлдумой вместе с Министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. В организации помогали 50 волонтёров. Благодаря их участию успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова вручила добровольцам благодарственные письма.

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Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
#игорь брынцалов
#мининвест мо
#мособлдума
#форум
#красногорск
#экономика
#мсп
#московская область
#подмосковье
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Нацпроект позволил подмосковной мебельной фабрике сэкономить 8 млн рублей
23 августа 2024, 22:20

Фото: iStock / primipil

Фабрика «Живые диваны» оптимизировала производство опор, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие выпускает в Ногинске Богородского городского округа мебель под брендом MOON.
На предприятии подвели итоги внедрения принципов нацпроекта «Производительность труда». Экономический эффект уже составил 8,4 млн рублей, и это только промежуточный результат.

Несколько месяцев сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизацию.
«Внедрение бережливого производства позволило добиться значимых результатов. Время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, а выработка увеличилась на 80%. Эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», – отметили в министерстве.
Сейчас на предприятии приступают к оптимизации производства мебельных механизмов.

«Живые диваны» – одна из крупнейших подмосковных мебельных фабрик. Компания работает уже 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, аксессуары к ней.

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Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#нацпроекты
#мининвест мо
#московская область
#мебель
#фабрика
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В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
23 августа 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В ОЭЗ «Дубна» начнут разрабатывать интеллектуальные системы видеонаблюдения для безопасности с аналитическими функциями. Их будет создавать компания «Видеоинтеллект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это будет самообучающееся компьютерное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечит безопасность объектов и территорий. Оно также будет отслеживать производственные процессы.
«Компания «Видеоинтеллект» реализовала уже более 60 уникальных проектов с крупнейшими локальными и международными компаниями. Её системы используют в самых разных отраслях – от энергетической промышленности до общественной безопасности. В разработку интеллектуальных систем видеонаблюдения с аналитическими функциями компания инвестирует более 5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Интеллектуальные системы видеонаблюдения с аналитическими функциями станут частью проекта по созданию программно-аппаратного комплекса, в состав которого будут входить автоматизированные рабочие места, сервер, сетевые устройства и специальное программное обеспечение.
«Эти системы могут применяться повсеместно. Например, владельцы магазинов, ресторанов и офисов смогут использовать их для предотвращения краж; транспортные компании смогут следить за движением транспорта, а строительные – за соблюдением техники безопасности на объектах, а также контролировать работы подрядчиков», – пояснила гендиректор компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова.
Она добавила, что в дальнейшем компания планирует запустить собственное производство комплектующих.

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Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#видеонаблюдение
#оэз «дубна»
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В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
В Подмосковье запустят производство систем управления башенными кранами
23 августа 2024, 19:43

Фото: iStock / sorn340

В городском округа Домодедово будут производить электрические системы управления подъёмным оборудованием башенных кранов. Импортозамещающий проект реализует компания «Системы Автоматического регулирования» на земельном участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль».
«Компания САР вложит в запуск предприятия без малого 20,5 млн рублей. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год На производстве создадут около 20 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект стартовал в начале прошлого года с разработки джойстика – компонента системы управления. Сейчас готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания на кранах, готовятся документы для сертификации. После этого начнется серийный выпуск продукции.
«Участок, предоставленный компании в аренду, небольшой – 3 тыс. кв. м. Но этого, по словам предпринимателя, вполне достаточно, чтобы перенести существующее производство с арендуемых площадей на новую площадку и создать современный производственный комплекс. Площадь цеха с офисными помещениями составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В процессе проектирования и сборки системы будут использоваться компоненты как собственного производства, так и других российских компаний. Подобрать земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» можно на инвесткарте Московской области.

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Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье

Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
#екатерина зиновьева
#компании
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#домодедово
#импортозамещение
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#минимущества
#наталья адигамова
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Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
23 августа 2024, 17:42

Фото: Радио 1

На Живописной набережной Красногорска прошёл форум «100% Креатив». Как передаёт корреспондент «Радио 1» он объединил предпринимателей, творческих людей и всех, кто интересуется креативными индустриями.
Сейчас в Подмосковье более 20 тыс. человек заняты в креативных индустриях, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.
«У нас сегодня в области более 400 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более 20 тыс. заняты именно в креативных индустриях. Это и кино, и народные промыслы, и IT-сектор, – всё, что в принципе связано с креативом. У сегодня больше 20 тыс. человек работают в этой сфере. Мы считаем это очень важной историей, потому что МСП занимает более 30% экономики нашего региона. И не поддерживать такой сектор было бы как минимум глупо. Это действительно наша экономическая база», – отметил замминистра.

Фото: Радио 1

По словам Жигарева, в регионе уже работают меры поддержки, которыми пользуются, в том числе и представленные в Красногорске предприниматели. Для многих это было хорошим толчком для развития.
«Мы, Министерство инвестиций, должны со своей стороны провести анализ, основываясь на пожеланиях и просьбах от бизнеса, представить какие-то новые меры поддержки, а также актуализировать те, которые уже есть. Именно для этого форум и проводится. Помимо этого, людям, как мы видим, нравится – у нас большое количество посетителей, все ходят от ларька до ларька, смотрят, выбирают, возвращаются, покупают», – поделился наблюдениями Жигарев.
Московская область – основной регион для креатива в России, уверен зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов.
«Народные художественные промыслы – это креативная индустрия, которая развивалась по всему Подмосковью. Она и сейчас, в новых условиях, завоёвывает всё больше внимание со стороны покупателей. Мы про креативные индустрии не раз говорили на наших рабочих сессиях с бизнесом. У нас много талантливых людей. И несправедливо, что монополия на бренды и на креатив у нас почему-то отдана ряду западных стран. Давно пора перехватывать эту инициативу. У нас на сегодня уже более 24 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в креативной индустрии», – сказал депутат.

Фото: Радио 1

Как считает Рожнов, нужно создавать условия для того, чтобы такие предприниматели могли реализовать себя, продавать свою продукцию более эффективно и масштабно.
«Наша задача – помочь всем талантливым людям реализовать себя. Сегодня здесь шёл диалог как раз о том, что нужно нашим предпринимателям в сфере креативной индустрии. Мы сейчас обсуждали во время ярмарки, кому чего не хватает. Иногда люди говорят, что не хватает уверенности, чтобы взять кредит и дальше развиваться. Здесь государство должно выступать неким гарантом», – пояснил Рожнов.

Фото: Радио 1

На форуме была развёрнута выставка-ярмарка, где 45 участников из разных уголков Подмосковья представили свои изделия и услуги, в том числе дизайнерскую одежду, украшения ручной работы, экологические товары и изделия народных художественных промыслов. Часть средств с продаж направят на помощь жителям приграничных регионов.
«Русский человек устроен так, что у нас любая беда объединяет. Люди попали в сложную ситуацию. Мирным жителям, которые не участвуют в боевых действиях и не заслуживают такого отношения, мы всем миром помогаем. И любое мероприятие, где есть возможность поддержать – сбор гуманитарной помощи, возможность перечислят часть средств – поддерживает не только Московская область, но и вся наша страна. Эти инициативы идут от людей, и их поддерживают практически 100% участников», – рассказал Рожнов.
Фото: Радио 1

Деловая программа форума объединила более 70 спикеров – ведущих экспертов и предпринимателей, которые поделились опытом, новыми идеями и видением будущего креативных индустрий.
«Сегодня проходит очень значимое мероприятие, первое для Московской области такого масштаба. У нас были совещания, расширенные заседания комитетов. На одной площадке и в таком масштабе, с участием такого количества гостей мы проводим мероприятие в первый раз. Хотим сконцентрировать внимание всех на этой сфере, сказать о том, что мы в Московской области планируем заниматься ею всерьёз и надолго, в том числе и Мособлдума. У нас в планах – принятие в первом чтении в осеннюю сессию нашего регионального закона о креативной индустрии», – поделилась планами председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Региональный форум креативных индустрий «100% креатив» проводили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Московская областная дума и центр «Мой бизнес» Подмосковья.

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Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье

Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
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Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье
22 августа 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За первое полугодие 2024-го в Подмосковье произвели более 17 тыс. банок сока из овощей и фруктов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На предприятиях произведено более 17 900 банок сока из овощей и фруктов. Таким образом, 8% напитка от общего объёма производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье. В масштабах регионов страны Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных на общероссийском рынке», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, яблочный сок полезен для пищеварения, апельсиновый – источник витамина С для иммунитета, томатный улучшает состояние желудочно-кишечного тракта. Подмосковные производители предлагают соки прямого отжима, без сахара, восстановленные и фруктовые нектары.

Специалисты Минсельхозпрода перечислили нескольких подмосковных производителей соков. Это, например, Производственная компания Лидер» в Люберцах с линейкой соков и нектаров Swell». В ассортименте – сок прямого отжима из ежевики, черники, лесных ягод, клюквы и другие.

В Балашихе работает производственная площадка компании «Астраханка», где выпускают сок под маркой «Плодовое».

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
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