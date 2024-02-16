Рубль увеличил свою долю в расчетах РФ за товары из Африка и Америки

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Согласно анализу данных Центрального банка РФ, проведенному РИА Новости, чаще всего рубль использовался при импорте товаров и услуг из США и Африки и реже всего – из Европы.
Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31%. Рекордные показатели в 35,1% и 48,1% были зафиксированы в оплате товаров из США и стран Африки соответственно.
Чаще всего в декабре рубль использовался для оплаты товаров, импортируемых из Европы, с долей 49%. Далее следуют страны Африки и Океании (43,6%) и Карибского бассейна (38,4%). Лишь для четверти платежей рубль использовался для оплаты импорта из Азии.
По сравнению с прошлым годом доля рубля в экспорте снизилась на 1,1 процентного пункта до 36,1%. В конце прошлого года страны Карибского бассейна оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа – 49%, Азия, Америка и Океания – около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт африканские страны.
Чаще всего в декабре рубль использовался для оплаты товаров, импортируемых из Европы, с долей 49%. Далее следуют страны Африки и Океании (43,6%) и Карибского бассейна (38,4%). Лишь для четверти платежей рубль использовался для оплаты импорта из Азии.
Александр Климов