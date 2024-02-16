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Рубль увеличил свою долю в расчетах РФ за товары из Африка и Америки

Рубль добился рекордной доли в оплате импорта из Америки и Африки взамен Европы
16 февраля 2024, 03:16
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Согласно анализу данных Центрального банка РФ, проведенному РИА Новости, чаще всего рубль использовался при импорте товаров и услуг из США и Африки и реже всего – из Европы.
Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31%. Рекордные показатели в 35,1% и 48,1% были зафиксированы в оплате товаров из США и стран Африки соответственно.

Чаще всего в декабре рубль использовался для оплаты товаров, импортируемых из Европы, с долей 49%. Далее следуют страны Африки и Океании (43,6%) и Карибского бассейна (38,4%). Лишь для четверти платежей рубль использовался для оплаты импорта из Азии.


По сравнению с прошлым годом доля рубля в экспорте снизилась на 1,1 процентного пункта до 36,1%. В конце прошлого года страны Карибского бассейна оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа – 49%, Азия, Америка и Океания – около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт африканские страны.
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Турецкий банк Denizbank потребовал у россиян подтверждения ВНЖ
Denizbank начал запрашивать у россиян подтверждения ВНЖ
16 февраля 2024, 00:00

Фото: РИА Новости

Лояльный к россиянам турецкий Denizbank разослал части клиентам письма с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие их проживание в Турции. Эксперты полагают, что клиентам без вида на жительство закроют счета.
Один из крупнейших банков Турции Denizbank разослал своим клиентам из России множество писем с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщили в тематических беседах российские клиенты банка. Об это же рассказала в своем Телеграм-канале юрист Елена Рязанова, получившая такое письмо.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания», – цитирует РБК текст обращения. В этой связи клиентов просят направить на электронную почту ВНЖ и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

По словам одного из посредников Сергея Овсянникова, головной офис Denizbank пока не объяснил, зачем нужно предоставлять эти данные. Официальной информации о том, что банк закрыл счета некоторых россиян, также не поступало. Однако есть предположение, что клиенты без вида на жительство относятся к группе риска и их счета могут быть закрыты из-за недостатка средств. Но пока также нет информации о том, сколько денег должно быть на счете, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна быть обнародована в ближайшее время, уточнил Овсянников. Он сообщил, что массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.
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В Подмосковье создано три промышленных бокса для размещения производства
15 февраля 2024, 23:00

В Московской области на разной стадии реализации находятся около десятка инвестпроектов по строительству промышленных боксов с готовыми площадками для бизнеса. Суммарный объём инвестиций – 60 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Один из востребованных форматов недвижимости для бизнеса в Московской области – «Подмосковье индастриал». Это готовые промышленные боксы со всей инфраструктурой для размещения предприятий различного профиля. В регионе уже созданы три такие площадки. Они расположены в Подольске и Солнечногорске. Ещё 10 – на разных стадиях реализации», – отметили в ведомстве.
Приобрести готовые площадки предприниматели также могут по программе «Промышленная ипотека». В её рамках бизнесу доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей.

Также льготный заём можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

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#московская область
#подмосковье
#экономика
#инвестиции
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Под Солнечногорском к концу года запустят производство пластмассовых изделий
15 февраля 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «РВ Пласт» приступает к строительству новой площадки в Солнечногорском городском округе. Предприятие рассчитывает увеличить производство изделий из пластмассы, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Объём инвестиций в расширение производства превысит 150 млн рублей. Запуск предприятия намечен на конец года. На новой производственной площадке создадут не менее 25 рабочих мест», – рассказали в ведомстве.
«РВ Пласт» работает на рынке производства изделий из пластмассы с 2007 года. Компания выпускает продукцию для строительного рынка – вёдра, контейнеры, ванночки для краски, строительные тазы, пластмассовые лопаты, садовые тачки и многое другое. Свои изделия инвестор поставляет в магазины по всей России.

На новой площадке планируют установить современные термопластавтоматы, которые позволят производить литьё деталей из разных видов пластика. Вес деталей может быть самым разным – от нескольких граммов до килограммов.

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#мининвест мо
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#солнечногорск
#производство
#московская область
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На земле за 1 рубль в Московской области начали строить 26 предприятий
15 февраля 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

26 компаний-участниц подмосковной программы «Земля за 1 рубль» вышли на этап строительства новых производств. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Программа работает в Московской области в рамках поддержки импортозамещения.
«Сегодня в программе «Земля за 1 рубль» участвуют свыше 140 компаний, из которых 26 уже вышли на этап строительства новых производств. Суммарный объём инвестиций превышает 14,5 млрд рублей. Девять этих проектов направлены на импортозамещение в машиностроении и металлургии. Их реализуют в Орехово-Зуевске, Долгопрудном, Протвине, Богородском, Краснознаменске, Домодедове и Балашихе», – пояснила Зиновьева.
Она добавила, что на новых предприятиях создадут 2,4 тыс. рабочих мест.

Программа позволяет инвесторам, реализующие проекты в сфере импортозамещения, получать земельный участок в аренду за 1 рубль в год. По условиям программы, через три года участок может быть выкуплен за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок, доступный в рамках программы, можно на инвестиционной карте Московской области.

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#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#московская область
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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область
Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
15 февраля 2024, 17:47

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область, сообщает сайт Кремля.
В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими «Уралвагонзавода». Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.

После предприятия в Нижнем Тагиле Путин отправится в Верхнюю Пышму, где посетит завод «Уральские локомотивы». Ожидается, что там президент проведёт совещание по прокладке высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В совещании примут участие глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф и производители техники.

Издание URA.RU, ссылаясь на свои источники, ранее писало, что, отработав в Екатеринбурге, глава России может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче».

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#предприятие
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Аналитик Антонов спрогнозировал доллар на уровне до 93 рублей в ближайшие дни
15 февраля 2024, 15:27

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что в ближайшие несколько дней курс доллара будет на уровне 91,50-92,35 рубля.
«Валютный рынок нервничает перед пятничной встречей Банка России. Это может быть связано с опубликованными ранее данными Росстата по инфляции за январь, которые оказались неожиданно сильными. <…> Ориентир по доллару США на ближайшие несколько дней составляет 91,50-92,35 рубля», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Ранее главный аналитик банка Михаил Васильев отмечал, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей. Он напоминал о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.

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#цб
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Евросоюз не намерен продлевать договор о транзите российского газа через Украину
15 февраля 2024, 14:22

Фото: istockphoto/Trifonenko

Европа не нуждается в продлении срока действия контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом в беседе с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.
Она также добавила, что государства Евросоюза стараются максимально заполнить газовые хранилища и ведут работу с целью диверсифицировать поставки.

«Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас имеются альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок газа», — цитирует еврочиновницу официальный сайт Минэнерго Украины.

Переговоры Галущенко и представительницы Еврокомиссии состоялись в рамках министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия не ведёт переговоров о газовом контракте ни с Киевом, ни с Брюсселем.

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Треть россиян увеличила свои доходы за 2023 год
ТАСС: У 38% россиян выросли доходы в 2023 году
15 февраля 2024, 13:34

Фото: Фотобанк Московской области

«ПСБ благосостояние» (инвестиционное подразделение группы Промсвязьбанка) провело опрос россиян о состоянии их доходов. Выяснилось, что треть респондентов смогли увеличить свои доходы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Достаток увеличился у 38% опрошенных жителей России. Из них – рост доходов в пределах 10% ощутил каждый пятый, у каждого десятого сумма выросла приблизительно на 30%, а у 3,5% россиян доходы стали вдвое больше, пишет агентство.

47% опрошенных признались, что не имеют долгов по выплатам за недвижимость. 17% выплатили более половины от необходимой суммы за ипотеку. 43% россиян не имеют никаких кредитных обязательств перед банками.

Лидерами по финансовой грамотности среди населения стали Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2) и Калининградская область (46,1). Москва заняла девятое место в рейтинге.

В опросе приняли участие жители 27 объектов РФ общим числом 3 600 человек. Респонденты отвечали на подготовленные вопросы, а ответам присваивались баллы от 0 до 100 для расчёта «Индекса финансовых достижений». Опрос проводили в 2023 году.

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Япония уступила место третьей экономики мира
В 2023 году Япония уступила место третьей экономики мира Германии
15 февраля 2024, 08:45

Фото: iStock/blew_i

По итогам 2023 года Япония уступила место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП Германии. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным японского кабмина, номинальный ВВП страны (без поправки на инфляцию в 2023 году) составил 591,48 трлн иен (4,21 трлн долларов).

При этом номинальный ВВП ФРГ в прошлом году составил около 4,46 трлн долларов.

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