С помощью зонда «Юнона» получены самые чёткие снимки Юпитера за всю историю

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Учёные получили самые качественные и детальные снимки Юпитера за всю историю наблюдения. Они сделаны и переданы на Землю космическим зондом «Юнона» (Juno) в момент максимального сближения с гигантской планетой.
Снимки сделаны двухпиксельной камерой JunoCam и впечатляют своей чёткостью, передаёт издание Newsweek со ссылкой на информацию NASA (НАСА, Национальное агентство по астронавтике и исследованию космического пространства - прим. ред.). На поверхности газового гиганта можно увидеть красочные радужные пятна различной конфигурации, напоминающие медуз. Кроме того, космический аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера Амальтее.
Зонд Juno («Юнона») был запущен в 2011 году. Спустя пять лет он вышел на орбиту Юпитера и начал передавать на Землю изображения самой большой планеты солнечной системы и её спутников. Нынешнее сближение с газовым гигантом было 66-м по счёту. Миссия Juno завершится 15 сентября 2025 года. Как сообщили специалисты NASA, гравитация Юпитера в конце концов притянет аппарат и он погрузится в атмосферу планеты и останется там навечно.
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