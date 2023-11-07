Сервис доставки DHL повысил цены услуг в России на 35%

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Служба доставки DHL повысила стоимость своих услуг в России примерно на 35%. Несмотря на то, что компания сократила объемы деятельности в стране, ее доля занимает значительное место на международном направлении.
С 1 ноября 2023 года в России выросли тарифы на перевозку, дополнительные сервисы и сборы, а также на услуги по оформлению таможенных документов, передает «РБК». В письме, направленном клиентам, менеджмент DHL объясняет подорожание своих услуг инфляционные процессы, повышение стоимости перевозок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и топливо, увеличение тарифов на аэропортовые сборы.
Исходя из опубликованного нового прейскуранта, расценки за доставку в разные страны в пересчете на один килограмм груза остались прежними, однако выросла стоимость сопутствующих услуг, таких, например, как наценка за нестандартные габариты перевозимого груза.
Специалисты отмечают, что прежде DHL ежегодно проводила индексацию расценок на свои услуги, но увеличение их стоимости никогда не превышало 10%.
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Исходя из опубликованного нового прейскуранта, расценки за доставку в разные страны в пересчете на один килограмм груза остались прежними, однако выросла стоимость сопутствующих услуг, таких, например, как наценка за нестандартные габариты перевозимого груза.
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Александр Бойцов