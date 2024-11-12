Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам лучше использовать рубли, чем доллары. Об этом он сообщил в интервью проекту «ТАСС Дети».
Силуанов подчеркнул, что наиболее выгодным и надежным способом вложения средств являются облигации федерального займа.
Министр призвал граждан обратить внимание на финансовый рынок и рассмотреть возможности инвестирования в облигации, подчеркнув, что это надежное и доходное вложение.
Ранее стало известно, что большинство банкоматов российских банков перестали принимать доллары и евро. Представители кредитных организаций не назвали причины прекращения приема зарубежной валюты.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал все страны проводить «дедолларизацию», чтобы избежать кризиса. Парламентарий также отметил, что страшный кризис ударит сильнее всего именно по тем, кто слепо полагается на американскую систему.
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«Правильно, и не нужны доллары россиянам», — отметил он, добавив, что участие в программе долгосрочных сбережений может принести значительную выгоду.
Министр призвал граждан обратить внимание на финансовый рынок и рассмотреть возможности инвестирования в облигации, подчеркнув, что это надежное и доходное вложение.
Ранее стало известно, что большинство банкоматов российских банков перестали принимать доллары и евро. Представители кредитных организаций не назвали причины прекращения приема зарубежной валюты.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал все страны проводить «дедолларизацию», чтобы избежать кризиса. Парламентарий также отметил, что страшный кризис ударит сильнее всего именно по тем, кто слепо полагается на американскую систему.
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Дарья Осипова