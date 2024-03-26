Сквоттеры покинули дом Воложа в Амстердаме спустя полтора года

Фото: iStock/ G-o-o-d-M-a-n
Сквоттеры, которые прожили полтора года в доме сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, покинули его. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на адвоката бизнесмена Джона Вулфса.
По словам Вулфса, Волож «радостно отреагировал» на это, и в какой-то момент сможет снова туда переехать.
В каком состоянии находится дом, он пока не знает. В апелляции говорилось, что зданию был нанесен значительный ущерб, а соседи жаловались на большое количество мусора, рассказал юрист.
Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартир или зданий посторонними лицами.
Две недели назад бизнесмена исключили из санкционного списка Евросоюза, где тот числился с июня 2022 года. Сквоттеры поселились в доме Воложа в октябре того же года.
Читайте также:
Основатель «Яндекса» Волож заявил об уходе из компании
Сооснователь «Яндекса» Волож просит ЕС снять с него санкции
«Пусть ему там хорошо живётся»: Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа
В каком состоянии находится дом, он пока не знает. В апелляции говорилось, что зданию был нанесен значительный ущерб, а соседи жаловались на большое количество мусора, рассказал юрист.
Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартир или зданий посторонними лицами.
Две недели назад бизнесмена исключили из санкционного списка Евросоюза, где тот числился с июня 2022 года. Сквоттеры поселились в доме Воложа в октябре того же года.
Читайте также:
Основатель «Яндекса» Волож заявил об уходе из компании
Сооснователь «Яндекса» Волож просит ЕС снять с него санкции
«Пусть ему там хорошо живётся»: Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа
Ювелина Бернст