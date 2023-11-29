Сотрудничество России и Африки обсудили на панельной дискуссии в Сочи

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области
Панельная дискуссия «Россия-Африка: наука и образование в целях развития» состоялась во второй день работы III Конгресса молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках форума участниками были подняты вопросы о научно-образовательном сотрудничестве России и Африки. На дискуссии обсудили школьное и высшее образование, различные инструменты международного сотрудничества,а также смогли подготовить конкретные примеры взаимодействия в области технических, сельскохозяйственных и геологоразведочных наук стран.
Кроме этого, он также добавил, что приоритетным направлениями сотрудничества являются привлечение иностранных школьников к участию в российских олимпиадах, победители которых смогут рассчитывать на льготы при поступлении в российские ВУЗы и целевая подготовка иностранных кадров в России, а также расширение международной академической активности.
Стоит отметить, что конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус».
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«Тема сотрудничества с Российской Федерацией для нас чрезвычайно важна. Мы воспринимает Россию как успешное государство и наследницу Советского Союза. Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Это критически важные задачи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого исторического сотрудничества», — отметил на ВСК экс-президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.
Стоит отметить, что конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус».
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Мира Полтева