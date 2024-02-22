Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть

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Средняя цена страховок для выезда за рубеж для россиян за последний год выросла в 1,3 раза — с 2,5 до 3,2 тыс. руб., рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко.
Крупнейшие игроки подтвердили тенденцию, так же связав это с ослаблением рубля. В «Совкомбанк Страховании» средняя стоимость полиса для выезда за рубеж за год увеличилась на 30%. В «Абсолют Страховании» тем временем средняя цена выросла на 40%.
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