Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть

Средняя цена страховок для выезда за рубеж для россиян за последний год выросла в 1,3 раза — с 2,5 до 3,2 тыс. руб., рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко.