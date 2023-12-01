США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера

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США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера. Об этом сообщили в минфине США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения. Также представитель Кремля упомянул, что антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению.
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