Стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной года

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В ходе прошедших 12 февраля торгов курс биткоина впервые с 2021 года превысил отметку в 50 тысяч долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные крупнейшей мировой криптобиржи Binance.
Как напоминает издание, предыдущего максимума курс биткоина достиг месяц назад — 11 января 2024 года. Тогда SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. В тот день биткоин стоил $48,9 тыс.
Исторический же максимум первой криптовалюты мира был достигнут в октябре 2021 года, когда стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов.
Ранее интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев рассказал в эфире «Радио 1», что курс биткоина в 2024 году может вырасти в три раза. По его словам, уже в апреле у криптовалюты случится так называемый халвинг – это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров. Иначе говоря, сама сеть начнёт выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведёт к повышению курса в горизонте полугода.
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Исторический же максимум первой криптовалюты мира был достигнут в октябре 2021 года, когда стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов.
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Артем Путинцев