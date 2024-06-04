Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море

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Открытие логистического центра на Красном море обсудят замглавы Судана Малик Агар и президент России Владимир Путин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственное заявление Судана.
Как отмечают журналисты, о поездке Агара сообщили после того, как член суверенного совета, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта заявил о планах Судана заключить с Россией ряд экономических и военных соглашений.
Согласно одному такому документу, на Красном море у России будет логистический центр, а власти Судана получат «жизненно важное вооружение и боеприпасы».
Ясир аль-Атта подчеркивал, что речь идет не о полноценной базе военных, а только о центре технического обеспечения.
Страны расширили сотрудничество в экономическом плане, включив в него такие аспекты, как развитие портов, горнодобывающее партнерство и сельхозпредприятия.
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Согласно одному такому документу, на Красном море у России будет логистический центр, а власти Судана получат «жизненно важное вооружение и боеприпасы».
Ясир аль-Атта подчеркивал, что речь идет не о полноценной базе военных, а только о центре технического обеспечения.
Страны расширили сотрудничество в экономическом плане, включив в него такие аспекты, как развитие портов, горнодобывающее партнерство и сельхозпредприятия.
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Никита Кротов