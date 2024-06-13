Times: Украина хочет продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете

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Украина планирует продать почти двадцать государственных предприятий на пять миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете. Об этом информирует газета Times.
Цель продажи заключается в восполнении дефицита военного бюджета в 4,98 миллиона долларов, а также в привлечении экономических инвестиций. Уточняется, что украинские власти намерены продать самую большую в Европе компания по добыче титана и циркония «Объединенная горно-химическая компания», торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в центре Киева.
Согласно информации издания, Украина по-прежнему владеет более чем 2,3 тысячами государственных предприятий, которые остались со времен СССР, но большая часть из них не приносят прибыли. По некоторым из них имеются серьезные долги.
Напомним, в конце ноября прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Согласно информации издания, Украина по-прежнему владеет более чем 2,3 тысячами государственных предприятий, которые остались со времен СССР, но большая часть из них не приносят прибыли. По некоторым из них имеются серьезные долги.
Напомним, в конце ноября прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Екатерина Коршунова