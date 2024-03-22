ЦБ Турции поднял ставку до 50%, максимума за 22 года

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Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 45 до 50%, сообщается на сайте регулятора. По данным Trading Economic, последний раз ставка была выше нового значения почти 22 года назад. В апреле 2002 года она составляла 54%, но в мае того же года снизилась до 48%.
В турецком ЦБ заявили, что в феврале инфляция, подогреваемая ростом цен на услуги геополитическими рисками и ценами на продовольствие, оказалась выше ожидаемой. В феврале годовая инфляция в Турции выросла до 67,07%.
Регулятор полагает, что жесткая политика сократит ежемесячную инфляцию за счет умеренного внутреннего спроса, повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Тогда, по прогнозам ЦБ, во второй половине 2024 года установится дезинфляция.
Данное повышение ставки стало девятым с лета 2023 года. За это время ставка выросла с 8,5% до 50%.
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Регулятор полагает, что жесткая политика сократит ежемесячную инфляцию за счет умеренного внутреннего спроса, повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Тогда, по прогнозам ЦБ, во второй половине 2024 года установится дезинфляция.
Данное повышение ставки стало девятым с лета 2023 года. За это время ставка выросла с 8,5% до 50%.
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Ювелина Бернст