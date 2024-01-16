ЦБ заявил о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT

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«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации.
Напомним, в начале декабря прошлого года, по информации Центробанка, СПФС насчитывал 150 нерезидентов из 16 стран. При этом еще год назад их было всего порядка 100.
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