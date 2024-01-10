Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества

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Банк России предупреждает о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
В ЦБ рассказали, что злоумышленники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, которые заблокированы иностранными учетными институтами. По информации регулятора, данные объявления получили массовое распространение в сети.
Чтобы якобы разблокировать активы мошенники просят перевести на счет организации, которая предоставляет такие услуги, сумму, равную числу замороженных активов. При этом потенциальным жертвам обещают вернуть эту сумму на банковский счет в двукратном размере.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают.
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Чтобы якобы разблокировать активы мошенники просят перевести на счет организации, которая предоставляет такие услуги, сумму, равную числу замороженных активов. При этом потенциальным жертвам обещают вернуть эту сумму на банковский счет в двукратном размере.
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Екатерина Коршунова