Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Центробанк в следующем году приступит к тестированию оплаты цифровым рублём с помощью динамического QR-кода. Об этом в кулуарах форума «Финополис» сообщила зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
Она отметила, что банки хотят увидеть, как производится операция с цифровым рублём между юридическими лицами. А также будет протестирована оплата не только по привычному статическому QR-коду, но и по динамическому.
По словам Скоробогатовой, у Центробанка есть план, которому регулятор чётко следует.
Напомним, что цифровой рубль – это новая форма российской валюты. С помощью него можно оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы, а также откладывать в качестве сбережений. Не стоит путать цифровой рубль с криптовалютой, поскольку в отличие от неё рубль контролируется Центробанком и обеспечен залотовалютными резервами.
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По словам Скоробогатовой, у Центробанка есть план, которому регулятор чётко следует.
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Анастасия Чинкова