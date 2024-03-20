Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

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Центробанк Японии пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы находилась фактически на отрицательном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение регулятора по итогам двухдневного заседания.
Теперь краткосрочная процентная ставка установлена на уровне 0 — 0,1% вместо минус 0,1%, как было прежде. Это первое повышение за последние 17 лет.
Также Банк Японии решил прекратить операции по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок.
Кроме того, регулятор больше не будет скупать биржевые фонды ETF и отказывается от обязательств по принятию дополнительных шагов для смягчения монетарной политики при необходимости.
Причиной такого решения японский Центробанк назвал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения, что ведет к достижению устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%.
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Также Банк Японии решил прекратить операции по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок.
Причиной такого решения японский Центробанк назвал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения, что ведет к достижению устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%.
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Ювелина Бернст