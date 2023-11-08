В Госдепе США предрекли тяжёлую зиму для Украины

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Предстоящая зима станет для Украины намного сложнее предыдущей. Об этом в комитете Сената США по иностранным делам сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
Он отметил, что генерирующие мощности на Украине уменьшились практически вдвое с начала спецоперации.
Пайатт добавил, что правительство США вместе с партнёрами по G7 работают над оказанием содействия Украине в вопросе сохранения энергобезопасности.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При это он добавлял, что страна постарается не допустить этого.
Читайте также:
Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами
Политолог Дудчак заявил о меркантильном интересе США к энергетике Украины
Украинцев предупредили о длительном отключении электричества зимой
Пайатт добавил, что правительство США вместе с партнёрами по G7 работают над оказанием содействия Украине в вопросе сохранения энергобезопасности.
Читайте также:
Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами
Политолог Дудчак заявил о меркантильном интересе США к энергетике Украины
Украинцев предупредили о длительном отключении электричества зимой
Анастасия Чинкова