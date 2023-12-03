В Китае число неплательщиков по кредитам выросло до рекордного уровня

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Такие показатели подчеркивают глубину экономического спада в Китае, пишет Financial Times.
По данным судов Китая, примерно 8,54 млн человек в возрасте от 18 до 59 лет занесены властями в черный список после неуплаты по различным займам, в том числе ипотека и бизнес-кредиты.
8 млн неплательщиков эквивалентно примерно одному проценту взрослых трудоспособных китайцев. С 2020 года этот показатель вырос с 5,7 до 8,54 млн. Пандемия затормозила рост экономики и сократила доходы населения.
«Безудержный рост числа неплательщиков является результатом не только циклических, но и структурных проблем. Ситуация может ухудшиться», —сказал главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.
По китайскому законодательству, людям, которые оказались занесены в черный список, запрещено заниматься рядом видов экономической деятельности, в этом числе покупка авиабилетов и осуществление платежей через мобильные приложения. Всё это является препятствием для развития экономики, которая и так страдает от замедления темпов роста сектора недвижимости и снижения доверия потребителей.
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8 млн неплательщиков эквивалентно примерно одному проценту взрослых трудоспособных китайцев. С 2020 года этот показатель вырос с 5,7 до 8,54 млн. Пандемия затормозила рост экономики и сократила доходы населения.
По китайскому законодательству, людям, которые оказались занесены в черный список, запрещено заниматься рядом видов экономической деятельности, в этом числе покупка авиабилетов и осуществление платежей через мобильные приложения. Всё это является препятствием для развития экономики, которая и так страдает от замедления темпов роста сектора недвижимости и снижения доверия потребителей.
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Мария Фирсова