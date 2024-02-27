В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin
Рабочая группа крымского парламента уточнила сумму ущерба бюджетной системе полуострова из-за энергетической блокады со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя спецгруппы Сергея Трофимова.
По его словам, предварительные расчеты показали сумму в 3 трлн 156 млрд 605 млн руб.
Также был оценен ущерб физическим лицам — 2 трлн руб., заявлял ранее глава парламента Владимир Константинов.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 млрд руб.
Читайте также:
Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду
Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции
Европарламент опубликовал карту, на которой Крым принадлежит к территории РФ
Также был оценен ущерб физическим лицам — 2 трлн руб., заявлял ранее глава парламента Владимир Константинов.
Читайте также:
Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду
Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции
Европарламент опубликовал карту, на которой Крым принадлежит к территории РФ
Ювелина Бернст