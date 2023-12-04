В Московской области появился новое производство маркировочной продукции

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Новое производство маркировочной продукции запустят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственно-складской комплекс будет расположен в городском округе Бронницы.
Стоит отметить, что запуск собственной площадки для производства позволит более чем в два раза увеличить мощности и ассортимент выпускаемой продукции. На территории производственно-складского комплекса оборудованы производственный цех, склады сырья и готовой продукции.
Кроме этого, готовая продукция будет поставляться во все регионы России, а в будущем и в страны СНГ.
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«Для реализации проекта инвестор получил земельный участок в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций в проект составит около 20 млн рублей. Завершить строительство и запустить новое предприятие в работу инвестор планирует в IV квартале 2026 года»,— отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, готовая продукция будет поставляться во все регионы России, а в будущем и в страны СНГ.
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Мира Полтева