В Новосибирской области доля коротких займов снизилась вдвое за год

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Аналитики считают, что такая тенденция связана со снижением предельной ставки с 1% до 0,8% в день с 1 июля 2023 года. Замедление скорости начисления процентов и роста задолженности привели к тому, что часть заемщиков стали сами сдвигать сроки в сторону увеличения. Также на ситуацию повлияла кредитная политика участников рынка из-за введения прямых количественных ограничений на выдачу займов в виде макропруденциальных лимитов.
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