В Подмосковье на земле за 1 рубль построят производство гвоздей и полимерной сетки

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В Павлово-Посадском городском округе появится производственный комплекс по изготовлению полимерной сетки и гвоздей. Соглашение подписано с компанией «Артгеваль» в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Объём инвестиций в проект оценивается в 25 млн рублей. Новое производство начнёт работу в III квартале 2026 года. Арендная плата в течение трёх лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Компания «Артгеваль» работает на рынке более четырёх лет. В рамках инвестпроекта на предприятии будут выпускать оцинкованную сетку рабицу, профилированные листы для крыш и заборов, строительные гвозди. Также на станках с числовым программным управлением начнут изготавливать металлические изделия различной конфигурации.
«Уже сейчас компания изготавливает всю продукцию из отечественных металлов и полимеров. Производственный комплекс, который «Артгеваль» построит на участке площадью 0,8 га, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Планируется, что на новом предприятии появятся 30 рабочих мест.
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Лора Луганская