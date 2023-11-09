В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля

Фото: Мининвест МО
В Богородском городском округе заработало новое производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет», будет изготавливать греющие и геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин, кабели связи и управления для геофизических и геологических исследований, а также капиллярные трубопроводы высокого давления.
Объём инвестиций в проект превысил 530 млн рублей. 262 млн из них компания получила в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности. На производственной площадке создано 100 рабочих мест. Проект запущен для продвижения российской продукции взамен импортных аналогов.
После выведения работы цеха на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 6 тыс км продукции в год. Среди потребителей новых видов кабельной продукции – Газпром, Новатэк, Газпромнефть, «Норильский никель», Газпромнедра, Мосинжпроект, РЖД, НЛМК и другие компании.
Производить кабельную продукцию будут только из отечественного сырья. В дальнейшем её смогут применять в экстремальных условиях, в том числе при перепадах температуры от -88°С до +300°С.
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«Он стал актуальным после решения основных компаний-импортёров кабельно-проводниковой продукции уйти из России. Электрические, механические и эксплуатационные характеристики нашей продукции не уступают импортным аналогам», – сказал гендиректор «Завода Москабель» Павел Моряков.
Производить кабельную продукцию будут только из отечественного сырья. В дальнейшем её смогут применять в экстремальных условиях, в том числе при перепадах температуры от -88°С до +300°С.
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Лора Луганская