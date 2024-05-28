В России могут ввести акциз на медицинский спирт для борьбы с нелегальным алкоголем

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В российском минфине предложили сделать подакцизными медицинский спирт и спиртосодержащие препараты, которые не включены в специальный правительственный перечень. Как сообщило издание «Ведомости», поправки направлены на борьбу с нелегальной алкогольной продукцией путем сокращения источников ее производства.
Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев рассказал, что нелегальный алкоголь производится из этанола, который по закону обложен нулевой акцизной ставкой, если его продавать производителям лекарственных препаратов.
По оценкам СПАП, из медицинского спирта изготавливают около 20% алкогольной продукции в РФ, а ее стоимость на 70% дешевле, нежели облагаемая акцизом водка.
До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступала за то, чтобы ввести акцизы на этиловый спирт. Представители фармацевтической отрасли отметили, что такая мера приведет к подорожанию в том числе и лекарств из списка важнейших и жизненно необходимых.
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По оценкам СПАП, из медицинского спирта изготавливают около 20% алкогольной продукции в РФ, а ее стоимость на 70% дешевле, нежели облагаемая акцизом водка.
До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступала за то, чтобы ввести акцизы на этиловый спирт. Представители фармацевтической отрасли отметили, что такая мера приведет к подорожанию в том числе и лекарств из списка важнейших и жизненно необходимых.
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Никита Кротов