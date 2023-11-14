В России появятся правила онлайн-продаж кредитов и вкладов

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Центробанк (ЦБ) предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.
«Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», — говорится в публикации.
Читайте также:
Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал самозанятым займов на 80 млн рублей
Финэксперт Лоссан: Неуплата налога до 1 декабря грозит начислением пени
Правительство выделило порядка 100 млрд рублей на программы льготной ипотеки
Диана Аванесян