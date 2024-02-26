В России создаются все условия для льгот компаниям, меняющим регистрацию

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В России создаются все условия, чтобы компании, которые меняют регистрацию, могли получать льготные условия. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал экономист Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ.
По словам эксперта, переезд компаний из западных юрисдикций в Россию пройдет менее болезненно, чем это могло бы быть, несмотря на то, что они зачастую делают это не по своей воле, а по причине западных санкций.
В подобных переездах будут заинтересованы и многие компании, которые просто работают с Россией, подчеркнул эксперт, поскольку в рамках российской юрисдикции выгодно выполнять те или иные условия и получать определенные льготы.
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«Этими схемами могут пользоваться многие российские компании, которые еще процедуру редомиляции не прошли, то есть компании, которые, в принципе по происхождению своему российские, но базировались за рубежом», — отмечает Чирков.
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Артем Путинцев