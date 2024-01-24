В России увеличилось число микрозаймов

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В России в декабре 2023 года число выданных микрозаймов выросло на 3,5% в сравнении с ноябрём.
«По данным 2 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2023 года количество микрозаймов составило 3,05 млн единиц, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 3,5% (в ноябре 2023 года – 2,94 млн единиц)», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В то же время депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях.
«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для микрофинансовых и инвестиционных организаций указывать при заключении договоров с российскими гражданами информацию о наличии среди учредителей иностранных юридических либо физлиц, российских юрлиц с иностранным участием», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
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