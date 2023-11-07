В России внедряют мискантус в сельское хозяйство

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Учёные ИЦиГ СО РАН внедряют в российское сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус. Его планируется перерабатывать в целлюлозу, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в 2012 году вывел первый в стране культурный сорт мискантуса - «сорановский», чувствующий себя комфортно при российском климате.
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