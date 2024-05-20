В США могут остановиться ядерные реакторы

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В США ядерные реакторы могут остановиться из-за запрета на импорт российского урана, сообщает РИА Новости.
Российский уран составляет треть всего ядерного топлива, используемого на американских атомных электростанциях.
Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждают, что прекращение поставок урана из России приведет к проблемам в США — рост цен на электроэнергию может превысить текущие темпы инфляции.
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«Попытки заменить российский уран уже предпринимались, но это не удавалось — доходило до остановки реакторов», — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждают, что прекращение поставок урана из России приведет к проблемам в США — рост цен на электроэнергию может превысить текущие темпы инфляции.
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Артем Кузьмин