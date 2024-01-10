В США поразились исключительной особенности России

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В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, в прошлом году объём бурения составил тридцать тысяч километров. Отмечается, что российские успехи демонстрируют полный провал ограничительных мер против страны.
Напомним, нефтяные санкции западных стран в отношении РФ стали функционировать с 5 декабря 2022 года. Европейский союз перестал принимать российскую нефть.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.
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Напомним, нефтяные санкции западных стран в отношении РФ стали функционировать с 5 декабря 2022 года. Европейский союз перестал принимать российскую нефть.
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Екатерина Коршунова