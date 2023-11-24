В ВТБ сравнили решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо

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Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов оценил решения Банка России по ключевой ставке. По его словам, регулятор ещё не добился стабилизации инфляции, поэтому ставка может продолжить расти.
«Битва при Ватерлоо ещё не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах», – заявил Пьянов, сравнив экономическую ситуацию с французским сражением.
Также специалист отметил, что борьба с инфляцией возможна только при жёсткой политике в отношении бюджета. Именно таким способом, по его словам, удавалось бороться с повышением показателей ранее.
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Анастасия Чинкова