Ведущие банки России протестируют цифровой рубль

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В Центробанке сообщили о готовности ещё 17-ти крупнейших российских финансово-кредитных организаций подключиться к пилотному проекту по тестированию цифрового рубля. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, Банк «Русский Стандарт» и другие.
Банк России сообщает, что все 17 банков, список которых приведён на официальном сайте регулятора, уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Центробанка и в настоящее время настраивают свои информационные системы, чтобы принять участие в пилоте, когда он будет расширен. Представители ЦБ РФ также подчёркивают, что этот список будет постоянно пополняться.
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