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Ведущие банки России протестируют цифровой рубль

Ведущие российские банки подключаются к проекту тестирования цифрового рубля
31 января 2024, 11:33
Фото: istockphoto/Nikolay Evsyukov

Фото: istockphoto/Nikolay Evsyukov

В Центробанке сообщили о готовности ещё 17-ти крупнейших российских финансово-кредитных организаций подключиться к пилотному проекту по тестированию цифрового рубля. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, Банк «Русский Стандарт» и другие.

На данный момент в операциях с цифровыми рублями принимают участие 13 банков и около 600 физических лиц, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Кроме того, в тестировании виртуальной национальной валюты участвуют около 30-ти торговых и сервисных организаций.

Банк России сообщает, что все 17 банков, список которых приведён на официальном сайте регулятора, уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Центробанка и в настоящее время настраивают свои информационные системы, чтобы принять участие в пилоте, когда он будет расширен. Представители ЦБ РФ также подчёркивают, что этот список будет постоянно пополняться.

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В Долгопрудном планируют построить отель для школьников и студентов
31 января 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В этом году в Долгопрудном начнут строить отель для школьников и студентов за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Уже в 2024 году начнется строительство ервой очереди комплекса «Физтех-лэнд»,в котором смогут жить школьники и студенты МФТИ и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы,

«Проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IVквартал 2026 года. Сразу после этого компания приступит к реализации второй очереди — строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что парк станет экспериментальным центром, который будет включать в себя лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов.

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Автор «Чёрного лебедя» Талеб заявил о риске «смертельной спирали» госдолга США
30 января 2024, 20:16

Фото: istockphoto/zimmytws

Соединённые Штаты рискуют оказаться в ловушке «смертельной спирали» из-за растущего быстрыми темпами государственного долга. Об этом предупредил экономист и трейдер, автор нашумевшего труда «Чёрный лебедь» Нассим Талеб.
Информационное агентство Bloomberg напоминает, что в январе 2024 года сумма госдолга США впервые в истории превысила отметку 34 триллиона долларов. Как считает, дефицит американского госбюджета растёт такими темпами, что потребуется настоящее чудо для того, чтобы нивелировать последствия нанесённого ущерба.

Экономист полагает, что Конгресс продолжит расширять лимит долга, так как из-за структуры политической системы боится правильных действий. Из-за этого в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль в этом случае подобна спирали смерти, заключил Талеб.

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#долги
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Экономист Беляев объяснил слова Набиуллиной о возможном ослаблении ставки
30 января 2024, 20:03

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении ключевой ставки во второй половине 2024 года, вероятно, под давлением общественности.
Он высказал предположение, что вообще руководство Центробанка до этого выказывало полную уверенность в правильности проводимой денежно-кредитной политики.

«Видимо, под давлением общественности, это повлияло на Набиуллину, потому что раньше она стояла как скала. Наверное, есть силы воздействия на неё, которые вынудили это сказать. Этим надо заниматься сейчас, а тем более полгода назад не нужно было повышать ключевую ставку, а держать ее на том уровне, чтобы действовали промышленность, предприниматели и все остальные. Я полагаю, Набиуллина подумала, что к лету, возможно, снизится темп инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики, что позволит пойти на смягчение ключевой ставки», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк видит пространство для снижения значения ключевой ставки, что, скорее всего, произойдёт во втором полугодии нынешнего года, но только после появления устойчивого тренда к снижению инфляции в стране.

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#экономика
#цб рф
#центробанк
#счёт
#ставка
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Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»
30 января 2024, 19:34

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На территории особой экономической зоны «Ступино» появится производство индийской компании Uflex Group. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«ООО «Флекс филмс рус» входит в индийскую Uflex Group и выпускает в Подмосковье упаковочную плёнку. Сейчас компания завершает строительство производства пищевых и промышленных плёнок за 2,5 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзор провели профилактический визит на стройплощадку производственного здания. Инспекторы проконсультировали застройщика по проведению итоговой проверки, которая запланирована на 15 февраля.

В здании площадью почти 7 тыс кв м будут производить промышленную и пищевую плёнку. Планируемый объём производства составит 18 тыс тонн продукции в год. На предприятии будет создано 100 новых рабочих мест.

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#подмосковье
#московская область
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Набиуллина: Расчёты России и БРИКС в национальных валютах увеличились до 85%
30 января 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Доля стран, входящих в БРИКС, в торговом балансе России за последние два года увеличилась в два раза и составляет теперь 40%. А расчёты с этими государствами в национальных валютах возросли более чем втрое — до 85%.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Два года назад в национальных валютах со странами БРИКС Россией проводилось только 26% расчётов. Глава ЦБ РФ также рассказала, что с партнёрами по экономическому союзу обсуждаются вопросы взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT - прим. ред.). Она также добавила, что к российской системе присоединились уже 159 участников из 20 стран.

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался со вступления в организацию новых членов. На саммите в 2023 году было принято решение о приглашении в БРИКС Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения к союзу новых участников их количество возрастёт до десяти стран с количеством населения 3,6 миллиарда человек, что является почти половиной от общего населения земного шара.

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#валюта
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Экономика России растет быстрее, чем это ожидалось
МВФ повысил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,6%
30 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Egor Maltsev

Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в текущем году до 2,6%, что на 1,5% выше оценки от октября 2023 года. Такие данные приводятся в докладе организации.
При этом повысился и прогноз на 2025 год до 1,1%.

Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша в рамках спецбрифинга подтвердил, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем планировалось.

Он пояснил, что в прогнозе по России эксперты опирались на ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — сказал Гуринша в беседе с РИА Новости.

Таким образом, из прогноза Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,3%.

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Центробанк РФ уловил «лукавство» в заявлениях банков об убыточности ипотеки
30 января 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Evkaz

Банк России пока не видит, чтобы льготная ипотека стала убыточной для банков, а в подобных расчётах кредитных организаций содержится элемент лукавства. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
По его словам, несмотря на снижение маржи, она остаётся положительной, а банки, заявляя об убыточности льготной ипотеки, манипулируют цифрами. Он заверил журналистов, что льготные государственные программы ипотечного кредитования остаются прибыльными для банков, несмотря на изменения их условий.

В качестве примера Данилов привёл один банк, который включает в расчёт рост макронадбавок с нового года, то есть предлагает государству компенсировать ему выдачу кредитов с повышенным риском. Крупные банки начали вводить комиссии для застройщиков, что вызвало с их стороны понятное недовольство. По словам Данилова, дискуссии ЦБ с банками продолжаются, так как некоторые моменты по расчётам с их стороны вызывают у регулятора недоумение и большие вопросы.

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Назван крупнейший автопроизводитель в мире по итогам 2023 года
Toyota стала крупнейшим в мире автопроизводителем по итогам 2023 года
30 января 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Greentellect_Studio

Крупнейший концерн Toyota и его дочерние фирмы Daihatsu и Hino за 2023 календарный год продали по всему миру 11,23 миллиона автомобилей, грузовиков и автобусов. Это позволило компании обойти Volkswagen и в четвёртый раз подряд стать мировым лидером по производству и продажам автомобилей.
Как следует из пресс-релиза автоконцерна, 11,23 миллиона проданных машин стали рекордно высоким показателем за всю историю корпорации. По сравнению с предыдущим годом, продажи выросли на 7,2%. У основного конкурента компании Volkswagen показатели продаж составили 9,24 миллиона единиц техники.

В компании связывают успехи продаж с устойчивым спросом на автомобили бренда во всём мире, а также с сокращением дефицита полупроводников. По производству машин Toyota также стала лидером. С конвейеров автоконцерна в 2023 году сошли 11,5 миллиона автомобилей.

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В Подмосковье в минувшем году привлекли к работе свыше 20 тыс подростков
30 января 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в 2023 году трудоустроили более 20 тыс подростков. Около половины из них работали в период летних каникул. Такой статистикой поделился глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В минувшем году было трудоустроено 20,1 тыс подростков, из них 12 551 человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата молодых людей в 2023 году составила 18,2 тысячи рублей. Это на 2,2 тыс больше, чем в 2022-м. Дополнительно каждому подростку, трудоустроенному при помощи службы занятости, из областного бюджета выделяют 2,25 тыс рублей в месяц», – сказал Голубев, слова которого приводит сайт регионального парламента.
Кроме того, согласно региональному законодательству, подростки, испытывающие трудности в поиске работы, могут трудоустроиться по квоте.

В Подмосковье трудоустройством подростков на временную работу занимается Центр занятости населения региона при участии органов местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних городских округов.

По данным Голубева, чаще всего несовершеннолетние откликались на такие вакансии, как подсобный рабочий, рабочий зелёного хозяйства, рабочий по благоустройству.

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